Песков расхвалил новое интервью Путина

Интервью президента Владимира Путина телеведущему Дмитрию Киселеву стало "важным и концептуальным", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Запись беседы была опубликована утром 13 марта.

"Интервью важное, концептуальное и внутренние темы, главным образом, конечно, внутренние темы, приоритет — это экономика, социальное развитие, демография, ну и конечно, и международные дела, место России в будущем", — заявил Песков в ходе брифинга с журналистами, после чего еще раз охарактеризовал интервью как "важное".

В разговоре с Киселевым Путин коснулся ряда тем, в том числе вопросов демографии и качества работы кабмина, а заодно поведал о чувстве поддержки от "глубинного общества".

В феврале Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Изрядную часть беседы он посвятил просвещению собеседника касательно вопросов российской истории, также он говорил о денацификации и возможности переговоров с Украиной.

Фото: Kremlin.ru