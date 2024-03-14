Суд в Смоленской области оштрафовал Яшина* за отсутствие маркировки иноагента

Сафоновский райсуд Смоленской области оштрафовал политика Илью Яшина* за неуказание в публикуемом контенте сведений об имеющемся у него статусе иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), сообщил 14 марта ТАСС со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова. Сумма взыскания составила 30 тысяч рублей.

"Тридцать тысяч рублей штрафа", — сообщил адвокат информагентству.

Первый штраф за отсутствие маркировки иноагента Яшин* получил в декабре прошлого года, позже он оспорил это решение. В январе оппозиционер сообщил о втором протоколе, составленном на него за подобное правонарушение.

В Смоленской области Яшин* отбывает срок, назначенный ему по статье о распространении фейков про армию. В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил его к 8,5 годам лишения свободы за высказывания о СВО. В апреле 2023 года Мосгорсуд оставил вынесенное решение в силе.

В начале марта Яшин* сообщил, что был поставлен в колонии на дополнительный профучет как лицо, "склонное к изучению и распространению экстремизма".

*Минюст внес Илью Яшина в единый реестр иноагентов

Фото: пресс-служба московских судов общей юрисдикции