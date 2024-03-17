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Новости 17:55

Видеоблогер Соболев рассказал о причинах снятия с него статуса иноагента

фото ЗакС политика Видеоблогер Соболев рассказал о причинах снятия с него статуса иноагента

Блогер Николай Соболев озвучил причину своего исключения из реестра иностранных агентов, произошедшего в пятницу 15 марта. Чтобы избавиться от этого статуса, Соболев попросил Минюст проверить его деятельность и творчество. В результате следов иностранного финансировано найдено не было. В реестре видеоблогер числился немногим более года.

"Это доступная процедура для любого иностранного агента. Конечно, контент также проверяется. Проверили. Исключили", - рассказал 30-летний уроженец Петербурга изданию Forbes.

Ранее принятие закона о запрете рекламы у иноагентов побудило Соболева на время приостановить выпуск роликов на YouTube, которые он создает в течение последних десяти лет.

Фото: ЗАКС.Ру


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