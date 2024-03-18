Дмитриева восприняла результаты выборов с надеждой

Депутат Госдумы от Петербурга Оксана Дмитриева прокомментировала результаты президентских выборов, проводившихся в три дня. Рекордно высокий процент Владимира Путина она объяснила солидарностью, проявленной соотечественниками. Особое внимание политик уделила показателям, зафиксированным на зарубежных участках для голосования: по численности пришедших оно тоже оказалось рекордным.

Из "релокантской" явки, в абсолютных цифрах составившей 372 тысячи человек, экономист сделала профессиональные выводы. Из числа проголосовавших релокантов она предложила не брать в свой расчет 72 тысячи, которых отнесла к идейным и оппозиционно настроенным гражданам.

"Полученную цифру в 300 тысяч умножаем на 2, поскольку отнюдь не все представители креативного класса, работающие за границей и не теряющие связь с Родиной, готовы стоять по несколько часов в очереди для голосования, получаем 600 тысяч человек, квалифицированных и активных, ощущающих себя гражданами России", - рассудила депутат в своем Telegram-канале.

По мнению Дмитриевой, именно эти 600 тысяч способны заполнить кадровый дефицит в научно-технологических отраслях. Столь многочисленные релоканты, заключила она, своим голосованием послали руководству страны "сигнал на обновление".

Фото: ЗАКС.Ру