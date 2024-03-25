В Смольном почтили память жертв теракта в "Крокус Сити Холле"

Перед началом рабочего совещания губернатора Петербурга Александра Беглова с членами правительства города почтили память погибших в теракте в Красногорске, об этом 25 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

На совещании, по инициативе Беглова, была объявлена минута молчания.

"Наш город вместе со всей страной скорбит о жертвах теракта в Подмосковье. Предлагаю почтить их память минутой молчания", – сказал он.

Также губернатор от имени Смольного и петербуржцев еще раз выразил соболезнования семьям погибших в теракте. Беглов добавил, что для горожан трагедия в Красногорске – личная беда.

Все мероприятия, которые должны были пройти в Петербурге на выходных, были отменены по решению губернатора.

Напомним, что вечером в пятницу, 22 марта, перед концертом петербургской группы "Пикник" в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт.

Фото: ЗАКС.Ру