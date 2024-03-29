Повышение ключевой ставки позволило обуздать инфляцию, заявила Набиуллина

Решение Центробанка о повышении значения ключевой ставки позитивно сказалось на снижении разгона инфляции, считает глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина. По ее мнению, подобная мера внесла значимый вклад в стабилизации курса рубля.

"Повышение ключевой ставки во второй половине года с 7,5 % до 16 % остановило разгон инфляции и внесло значимый вклад в стабилизацию рубля", — цитирует ТАСС заявление Набиуллиной из годового доклада Банка России.

По мнению главы ЦБ, в полной мере накопленный эффект повышения ключевой ставки должен проявиться в замедлении роста цен в текущем году. Это позволит регулятору достичь значения инфляции на уровне 4 % к концу года, полагает Набиуллина.

Ранее глава ЦБ заявляла, что ключевую ставку следовало повышать еще весной 2023 года. Сейчас ее показатель находится на уровне 16 %, на прошлой неделе ЦБ сохранил ее значение на этом уровне.

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