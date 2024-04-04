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Новости 14:28

В Петербурге семь человек получили переломы на апрельском льду

фото ЗакС политика В Петербурге семь человек получили переломы на апрельском льду

По меньшей мере 14 поскользнувшихся на льду граждан обратились в Петербурге за медицинской помощью, сообщила 4 апреля "Фонтанка". У половины пострадавших диагностированы переломы.

Горожане падали на пешеходных переходах, на ступеньках организаций, поблизости от входов в метро и от своих домов. Травмы зафиксированы на территории шести районов Петербурга.

Точное количество получивших травмы из-за непогоды неизвестно, известно об обращении в больницы 14 человек. У семерых из них отмечены ушибы и травмы головы, еще семеро получили переломы костей.

Так, переломы локтевого отростка получили две женщины на Суздальском шоссе и в Винокурцевском проезде. Падение на Бухарестской улице обернулось для мужчины переломом лодыжки, еще один человек получил переломы ребер и сотрясение мозга в результате падения на переходе "Краб" над Будапештской улицей. Пожилой житель Купчино сломал при падении три ребра на улице Олеко Дундича.

Прошедший накануне над Петербургом циклон "Патриция" принес с собой снегопад и ветер. Вечером в среду из-за непогоды отменяли электрички, а Пулково уводило прибывающие самолеты на запасные аэродромы.

Фото: ЗАКС.Ру


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