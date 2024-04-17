Суд прекратил уголовное дело подрядчиков администрации Василеостровского района

В Петербурге прекратили производство по уголовному делу, возбужденному против подрядчиков администрации Василеостровского района и лиц, действующих в интересах этих подрядчиков. Районный суд закрыл дело Михаила Задорожного, Алексея Колтышева и Александры Спиридоновой, которым ранее инкриминировали причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (п. "а" ч. 2 ст. 165 УК).

Речь идет о контрактах на уборку помещений и на создание единого цифрового контура здравоохранения на основе ЕГИСЗ общей суммой свыше 70 млн рублей. Эти контракты были заключены чиновниками с ООО "Мирный-55" и ИП Задорожный в условиях ограниченной конкуренции. При этом следствие считает, что в действиях сторон имелась только личная, а не материальная заинтересованность. Работы по контрактам были выполнены в полном объеме, отмечает объединенная пресс-служба городских судов.

Василеостровский суд, закрыв дело, назначил перечисленным фигурантам меру уголовно-правового характера в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

В свою очередь, заказчиков и инициаторов работ в лице бывшего замглавы района Игоря Пономарева и бывшей сотрудницы поликлиники №3 Александры Максимовой оставили под следствием. Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК) и в пособничестве злоупотреблению полномочиями (ч. 5 ст. 33 — ч. 1 ст. 285 УК) соответственно.

Подробнее о карьере Пономарева и его проблемах с законом читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру