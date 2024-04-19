Петербургская полиция проверяет обстоятельства очередного наезда на самокатчика

Полицейские разбираются в деталях дорожно-транспортного происшествия с участием самоката, случившегося накануне на намывных территориях в Василеостровском районе.

Как сообщает ГУ МВД по региону, на бульваре Александра Грина Scoda под управлением 25-летнего мужчины не уступила дорогу несовершеннолетнему самокатчику. Школьник попал под колеса машины и в итоге был отвезен в больницу.

Известно, что потерпевший пересекал дорогу по нерегулируемой "зебре", не слезая со своего средства индивидуальной мобильности.

С начала месяца в городе было отмечено как минимум четыре подобных случая. Иногда в ситуацию вмешивается председатель Следственного комитета.

Фото: ЗАКС.Ру