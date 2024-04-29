Репетиция парада внесет коррективы в работу транспорта во вторник

В связи с репетицией парада ко Дню Победы во вторник, 30 апреля, в Петербурге ожидаются изменения в работе общественного транспорта, говорится в сообщении Организатора перевозок. Аналогичные ограничения также будут действовать в воскресенье, 5 мая.

Репетиция скажется на движении автобусных маршрутов № 2, 3, 7, 10, 22, 24, 27 и 191, а также троллейбусных маршрутов № 1, 5, 7, 10, 11, 17 и 22. Движение транспорта будет прекращено по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда, а также по самому Дворцовому проезду, по Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского и по Большой Морской улице на аналогичном отрезке.

Ограничения 30 апреля будут действовать в период с 14:00 до 18:30. В случае с 5 мая они будут действовать между 07:00 и 12:30.

Ранее в Петербурге утвердили план мероприятий в честь празднования 9 Мая. Также ряд категорий горожан получат выплаты в честь Дня Победы.

Фото: ЗАКС.Ру