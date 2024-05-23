"Известия": Задержан начальник управления одного из департаментов Минобороны

Правоохранители задержали начальника одного из управлений департамента обеспечения оборонзаказа Минобороны Владимира Вертелецкого, о чем пишут "Известия" со ссылкой на источник. Факт задержания также подтверждает источник "Интерфакса", рассказавший о получении Вертелецким взятки в крупном размере и возбуждении коррупционного дела.

По сведениям собеседника "Известий", за помощь в заключении контракта чиновник получил от подрядчика в подарок дом и автомобиль.

В конце апреля по обвинению во взяточничестве был арестован замминистра обороны Тимур Иванов. После инаугурации президента был отставлен бывший глава ведомства Сергей Шойгу. Накануне о переходе на другую работу объявила пресс-секретарь министра обороны, проработавшая в этом качестве 6,5 лет.

UPD 20:13 СКР сообщил, что суд поместил Вертелецкого под стражу

Фото: ЗАКС.Ру