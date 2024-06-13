Ранивших дворника петербургских подростков поместили под домашний арест

В Петербурге суд отказал следствию и не стал отправлять в СИЗО троих подростков, которых обвиняют в нападении на дворника. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, Фрунзенский районный суд отправил всех троих под домашний арест до 9 августа. Им инкриминируют хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК).

Ранее ГУ МВД сообщало о задержании молодых людей 15, 16, 18 лет, на которых заведено дело по другой статье - о причинении легкого вреда здоровью (ст. 115 УК). По официальной версии, в одной из многоэтажек в Купчино дворник-мигрант сделал юношам, бросавшим мусор с балкона, замечание. В ответ на это его ударили ножом в живот.

К делу проявлял интерес глава СК Александр Бастрыкин.

Фото: ЗАКС.Ру