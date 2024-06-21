ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:15

Суд Петербурга отправил в СИЗО последнюю причастную к обнаженной съемке на кладбище

фото ЗакС политика Суд Петербурга отправил в СИЗО последнюю причастную к обнаженной съемке на кладбище

Красногвардейский районный суд избрал меру пресечения для Ярославы Гуменной, которая участвовала в проведении обнаженной фотосессии на кладбище, об этом 20 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Ранее меру пресечения уже избрали художнице Анне Пантелеевой, фотографу Сергею Евстюхину и участнице съемки Кристине Рожковой. Все они пробудут в СИЗО как минимум месяц.

Суд избрал Ярославе Гуменной меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 августа 2024 года.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что несколько человек организовали голую фотосессию на Большеохтинском кладбище. Дело было возбуждено по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения (ч. 2 ст. 244 УК).

Фото: ЗАКС,Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости21 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама