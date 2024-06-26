Петербуржца, столкнувшего чиновника в воду, оштрафовали на 200 тысяч рублей

В Петербурге огласили приговор кандидату филологических наук, блогеру и пиарщику Антону Вуйме, которого суд признал виновным в нападении на представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК). Как 26 июня сообщает прокуратура, фигурант должен будет заплатить государству 200 тысяч рублей.

Минувшей осенью между Вуймой и инспектором комитета по природопользованию случился конфликт из-за того, что филолог двигался на моторной лодке внутри водоема, расположенного в заказнике "Сестрорецкое болото". Чиновник усмотрел в действиях отдыхающего нарушение и потребовал прекратить противоправные действия. В ответ Вуйма предпочел столкнуть госслужащего в воду. Помогать выплыть потерпевшему, по данным прокуратуры, он не стал.

На суде фигурант не признал вину. Ранее Вуйма заявлял, что инспекторы природоохраны применяли к нему физическую силу, когда решили изъять лодку. Надзорный орган намерен проверить обоснованность приговора.

Фото: ЗАКС.Ру