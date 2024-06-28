За первую неделю подачи документов в муниципалитеты выдвинулись 300 кандидатов

За первую неделю после объявления муниципальных выборов в Петербурге документы в территориальные избиркомы подали почти 300 кандидатов в депутаты, сообщил 28 июня глава Горизбиркома Максим Мейксин. При этом в ГАС "Выборы" до сих пор отсутствуют сведения о кандидатах почти в половине муниципалитетов.

Из 297 подавших документы кандидатов меньше половины приходится на самовыдвиженцев. Так, 171 кандидат баллотируется от избирательных объединений и только 126 кандидатов идут на выборы самостоятельно.

"Наибольшее количество документов о выдвижении в депутаты муниципальных советов подано в территориальные избирательные комиссии Выборгского и Центрального районов", — уточнил в своем Telegram-канале Мейксин.

По состоянию на 28 июня никто не подал документы в 44 муниципалитета. Рекордсменами по принятым документам по итогам недели стали МО "Смольнинское", МО "Пороховые" и МО "Прометей", куда подали бумаги 26, 19 и 18 кандидатов соответственно.

По количеству дошедших до теризбиркомов партийных кандидатов лидирует "Единая Россия", чьи выдвиженцы уже сейчас подали документы более чем в 40 округов. По состоянию на 28 июня, в семи округах баллотируются кандидаты от "Справедливой России — За правду" и еще в четырех — от Партии социальной защиты. От "Коммунистов России" документы пока подал единственный кандидат.







От ЕР на выборы идут, в частности, глава МО "Невский округ" Сергей Кочанжи, глава МО "Полюстрово" Андрей Жабрев, глава МО "Константиновское" Татьяна Зыкова и ряд других муниципалов.

Некоторые действующие депутаты идут на выборы в качестве самовыдвиженцев. Так, в МО "Шушары" баллотируется Ольга Краснова, до этого дважды избиравшаяся от "Единой России". В МО № 78 также увеличилось количество депутатов, самостоятельно надеющихся на переизбрание — к Людмиле Голубевой и Лидии Широковой присоединилась Наталья Чапова.

Кроме того, в МО "Южно-Приморский" выдвинулась депутат Ирина Низовцева (в 2019 году избиралась от КПРФ), в МО "Поселок Парголово" — Елена Тузовская. Заведующий хозяйством МО "Правобережный" Александр Фомин также решил попробовать себя на выборах.

Бывший депутат распущенного в конце марта МО "Смольнинское" Константин Хрщонович баллотируется в МО "Лиговка-Ямская".

Некоторые кандидаты уже имеют неудачный опыт избирательной кампании. Так, выдвинувшийся в МО № 15 Алексей Кульков в 2019 году уже участвовал в выборах на территории округа. Он же пытался попасть в состав Общественного штаба по реновации в 2022 году.

В два муниципалитета подала документы дочь и.о. главы местной администрации "Смольнинского" Александра Колба Анастасия, в прежние времена бывшая помощницей депутата Виталия Милонова. В 2019 году Колб вела кампанию в "Смольнинском", но проиграла. В этот раз она идет самовыдвиженкой в МО "Академическое", а также баллотируется от Партии социальной защиты в МО "Владимирский округ".

Блогер Павел Смоляк тоже раньше уже безуспешно пытался получить муниципальный мандат. Как и на прошлых выборах, он подал документы в "Смольнинское". О себе кандидат сообщил, что работает специалистом по связям с общественностью в администрации муниципалитета.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру