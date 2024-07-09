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Выборы

Муниципал 21:10

В МО "Смольнинское" заявились более 100 кандидатов на муниципальные выборы

фото ЗакС политика В МО "Смольнинское" заявились более 100 кандидатов на муниципальные выборы

В Петербурге появился первый муниципалитет, куда подали документы более 100 кандидатов на предстоящие выборы. Согласно данным ГАС "Выборы", им стало МО "Смольнинское", куда к вечеру 9 июля заявились 105 человек.

В тройку лидеров также вошли  МО "Владимирский округ" и МО "Сосновая Поляна". В последнем из них выдвинулись более 80 кандидатов, причем изрядная их часть родилась уже в XXI веке.

Ранее глава местной администрации "Сосновой Поляны" Максим Бабаев пожаловался на очереди в ТИК № 46, образовавшиеся как раз из-за большого количества молодых людей, явившихся для подачи бумаг.

Популярностью среди юных кандидатов также пользуются МО "Звездное" и МО "Гагаринское". Беглый анализ показывает, что часть молодых людей подали документы в оба округа. В результате в этих двух муниципалитетах количество желающих участвовать в выборах лишь немного уступает "Сосновой Поляне".

Всего за прошедшие сутки в ГАС "Выборы" появились данные о еще приблизительно 600 кандидатах на муниципальные выборы в Петербурге. По подсчетам ЗАКС.Ру, количество выдвиженцев вплотную приблизилось 4 тысячам человек.

По-прежнему поступают в ТИКи документы от действующих депутатов. Так, член совета МО "Пороховые" Александр Новиков заявился не только в привычный для него муниципалитет, но также в МО "Большая Охта".

Бахтияр Адхамов выдвинулся в МО "Финляндский округ", где заседает и сейчас. Надежда Савинова надеется переизбраться в МО "Город Колпино", Татьяна Казеева — в МО № 15. Все трое ранее избирались от "Единой России", но теперь баллотируются в качестве самовыдвиженцев.

У кандидатов остался один день для подачи документов — выдвижение завершится 10 июля. Исключением станет МО "Адмиралтейский округ", где документы будут принимать до 14 июля. Муниципальные выборы состоятся в Петербурге одновременно с губернаторскими и с довыборами в ЗакС по 18-му округу. Их назначили на 8 сентября, при этом голосование продлится в течение трех дней.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Адмиралтейский округ
Пока еще нет голосов...
МО Большая Охта
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МО Гагаринское
Пока еще нет голосов...
МО Город Колпино
Пока еще нет голосов...
МО Звездное
Пока еще нет голосов...
МО Пороховые
Пока еще нет голосов...
МО Сосновая поляна
Пока еще нет голосов...
МО Финляндский округ
Пока еще нет голосов...
МО №15
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Адхамов Бахтияр Марксович
Пока еще нет голосов...
Казеева Татьяна Александровна
Пока еще нет голосов...
Новиков Александр Алексеевич
Пока еще нет голосов...
Савинова Надежда Владимировна
Упоминаемые персоны
Адхамов Бахтияр Марксович 
Казеева Татьяна Александровна 
Новиков Александр Алексеевич
Савинова Надежда Владимировна 




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