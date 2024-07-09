В МО "Смольнинское" заявились более 100 кандидатов на муниципальные выборы

В Петербурге появился первый муниципалитет, куда подали документы более 100 кандидатов на предстоящие выборы. Согласно данным ГАС "Выборы", им стало МО "Смольнинское", куда к вечеру 9 июля заявились 105 человек.

В тройку лидеров также вошли МО "Владимирский округ" и МО "Сосновая Поляна". В последнем из них выдвинулись более 80 кандидатов, причем изрядная их часть родилась уже в XXI веке.

Ранее глава местной администрации "Сосновой Поляны" Максим Бабаев пожаловался на очереди в ТИК № 46, образовавшиеся как раз из-за большого количества молодых людей, явившихся для подачи бумаг.

Популярностью среди юных кандидатов также пользуются МО "Звездное" и МО "Гагаринское". Беглый анализ показывает, что часть молодых людей подали документы в оба округа. В результате в этих двух муниципалитетах количество желающих участвовать в выборах лишь немного уступает "Сосновой Поляне".

Всего за прошедшие сутки в ГАС "Выборы" появились данные о еще приблизительно 600 кандидатах на муниципальные выборы в Петербурге. По подсчетам ЗАКС.Ру, количество выдвиженцев вплотную приблизилось 4 тысячам человек.

По-прежнему поступают в ТИКи документы от действующих депутатов. Так, член совета МО "Пороховые" Александр Новиков заявился не только в привычный для него муниципалитет, но также в МО "Большая Охта".

Бахтияр Адхамов выдвинулся в МО "Финляндский округ", где заседает и сейчас. Надежда Савинова надеется переизбраться в МО "Город Колпино", Татьяна Казеева — в МО № 15. Все трое ранее избирались от "Единой России", но теперь баллотируются в качестве самовыдвиженцев.

У кандидатов остался один день для подачи документов — выдвижение завершится 10 июля. Исключением станет МО "Адмиралтейский округ", где документы будут принимать до 14 июля. Муниципальные выборы состоятся в Петербурге одновременно с губернаторскими и с довыборами в ЗакС по 18-му округу. Их назначили на 8 сентября, при этом голосование продлится в течение трех дней.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру