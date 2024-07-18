Все кандидаты от КПРФ остались без регистрации на выборы в МО "Малая Охта"

ТИК № 44 на заседании 18 июля отказала в регистрации всем без исключения кандидатам от КПРФ, подавшим документы на выборы в МО "Малая Охта". Информацию об этом ЗАКС.Ру подтвердили в петербургском отделении партии.

Не допущенными к избирательной кампании оказались Татьяна Александрова, Денис Беляев, Сергей Гудничев, Ольга Козырина, Денис Манеров, Людмила Поварова, Ангелина Самсонова, Николай Сталмацкий, Андрей и Марина Тягнерядневы, а также Дмитрий Филипенко. Это все 11 кандидатов от КПРФ, которые собирались бороться за места в муниципальном совете.

В городском отделении КПРФ сообщили ЗАКС.Ру, что основные претензии ТИК касались проведения партийной конференции по выдвижению кандидатов. Эта же причина и ранее фигурировала при отказах в регистрации другим выдвиженцам от компартии. Речь идет о том, что делегаты голосовали за кандидатов по списку. В избиркомах считают, что делать это следовало в индивидуальном порядке. В КПРФ говорят о том, что возможность отказаться от голосования за того или иного кандидата у участников конференции сохранялась.

За прошедшую неделю с отказами в регистрации столкнулись десятки кандидатов от КПРФ. В частности, в Невском районе это коснулось 21 выдвиженца, в Красносельском районе — еще 18 человек.

Всего, по данным председателя Горизбиркома Максима Мейксина, к настоящему времени в Петербурге зарегистрированы более 2,1 тысячи кандидатов на муниципальные выборы.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру