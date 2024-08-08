Суд в Москве оштрафовал Дудя* на 40 тысяч рублей

Таганский районный суд Москвы 8 августа оштрафовал журналиста Юрия Дудя* на 40 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Суд наказал Дудя* за отсутствие иноагентской маркировки в публикуемых материалах (ч.4 ст. 19.34 КоАП РФ). Протокол в отношении журналиста поступил в суд еще 7 июня.

Дудя* признали иноагентом 7 июля 2022 года за отсутствие маркировки иноагентов в интервью, а также получение денег за рекламу на Youtube.

Журналист опубликовал 1 августа интервью с Артемием Лебедевым. После публикации глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пообещала подаст иск в отношении дизайнера. Она хочет отсудить у Лебедева 10 млн рублей. Лебедев позже принес ей свои извинения.

*Минюст внес Юрия Дудя в единый реестр иноагентов

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