ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 19:46

Суд в Москве оштрафовал Дудя* на 40 тысяч рублей

фото ЗакС политика Суд в Москве оштрафовал Дудя* на 40 тысяч рублей

Таганский районный суд Москвы 8 августа оштрафовал журналиста Юрия Дудя* на 40 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. 

Суд наказал Дудя* за отсутствие иноагентской маркировки в публикуемых материалах (ч.4 ст. 19.34 КоАП РФ). Протокол в отношении журналиста поступил в суд еще 7 июня. 

Дудя* признали иноагентом 7 июля 2022 года за отсутствие маркировки иноагентов в интервью, а также получение денег за рекламу на Youtube.

Журналист опубликовал 1 августа интервью с Артемием Лебедевым. После публикации глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пообещала подаст иск в отношении дизайнера. Она хочет отсудить у Лебедева 10 млн рублей. Лебедев позже принес ей свои извинения.

 

*Минюст внес Юрия Дудя в единый реестр иноагентов

фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости8 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама