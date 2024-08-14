Депутат Госдумы предложил аннулировать регистрацию за езду на шумном автомобиле

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил разрешать полицейским в одностороннем порядке аннулировать регистрацию за езду на шумном автомобиле. Об этом 14 августа написали "РИА Новости".

Хамзаев утверждает, что нужно прописать норму, которая разрешала бы это делать. "В том числе используя информацию с камер с микрофонами, которые, например, уже установлены в Москве", — рассказал он "РИА Новости".

Депутат напомнил, что в Петербурге 5 августа прошел рейд против громких авто и мотоциклов. Полицейские фиксировали уровень громкости машин с помощью шумомеров.

По словам Хамзаева, массовые жалобы на шумные машины поступают от жителей Петербурга, Москвы, Махачкалы, Ростова, Пятигорска, Краснодара, Набережных Челнов и Красноярска.

Как ранее писал ЗАКС.Ру, 13 августа петербургская полиция пресекла "автопати" у порта Бронка, 27 автомобилей были изъяты и помещены на спецстоянку.

Напомним, лидер фракции единороссов в петербургском парламенте Павел Крупник предложил наказывать автолюбителей за отсутствие российского триколора на номерных знаках.

фото ЗАКС.Ру