У Большого Смоленского моста стали монтировать первый пролет

Строители приступили к сборке первого арочного пролетного строения будущего Большого Смоленского моста через Неву, сообщили 2 октября в администрации губернатора. Пролет будет состоять из цельносварных арочных конструкций, которые должны будут придать переправе легкий и воздушный вид.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что мост станет первой разводной переправой через Неву, построенной за последние 40 лет. Градоначальник добавил, что работы идут хорошими темпами: в начале апреля строители забетонировали первую стойку опоры эстакады, а сейчас собирают первый пролет.

"Мост значительно улучшит транспортную ситуацию на обоих берегах Невы. При этом город получит не только важную транспортную артерию, но и новую достопримечательность", — подчеркнул губернатор.

Беглов добавил, что Большой Смоленский мост должен гармонично дополнить архитектурный облик города и продолжить традицию мостов через Неву, являющихся неотъемлемой частью образа Петербурга.

Напомним, что строительство моста вошло в активную фазу в конце весны. В конце лета губернатор вместе с вице-губернаторами Николаем Линченко и Евгением Разумишкиным и главами комитетов на выездном совещании проплыли мимо стройки.

Ввести в эксплуатацию Большой Смоленский мост планируется в 2029 году.

Фото: gov.spb.ru