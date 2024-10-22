Суд продлил срок ареста петербургскому медиаменеджеру Горбунову

Петроградский районный суд продлил срок заключения под стражей бывшему топ-менеджеру медиагруппы "Патриот" Илье Горбунову, сообщила 22 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга. В СИЗО он останется, как минимум, до 20 декабря.

Горбунов обвиняется в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (п. б ч. 3 ст. 163 УК РФ). По версии следствия, он требовал четыре миллиона рублей в качестве "блока на негатив" у бывшего гендиректора телеканала "Санкт-Петербург", а ныне депутата Заксобрания Александра Малькевича.

На прошедшем заседании Горбунов и его защита просили об избрании более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста. В качестве доводов упоминались трудоустройство фигуранта, наличие у него детей, регистрации в Петербурге и наград.

Суд просьбы оставил без внимания. Как уточнила пресс-служба, в представленных материалах говорилось об опасениях потерпевшего Малькевича "за свою жизнь и здоровье". Также во внимание были приняты "устойчивые связи" Горбунова "с представителями различных военных структур, как в России, так и за ее пределами".

О задержании Горбунова стало известно в конце июня. В предыдущий раз суд продлевал ему арест 19 августа.

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