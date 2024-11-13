Суд арестовал водителя мусоровоза, задавившего насмерть женщину

Октябрьский районный суд Петербурга 13 ноября отправил в СИЗО на два месяца Азиза Худайкулова, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, в результате которого погибла женщина (ч. 3 ст. 264 УК), сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. Худайкулов был за рулем мусоровоза, который сбил петербурженку в Дровяном переулке утром 12 ноября.

Спецтранспорт числится на балансе "ООО "Автопарк-1 "Спецтранс". Худайкулов на скорости 20-30 км/ч не уступил дорогу пешеходу, который переходил проезжую часть по "зебре" и соверши на него наезд. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Адвокат обвиняемого просил назначить его доверителю домашний арест или запрет определенных действий, однако суд решил иначе. Водитель мусоровоза пробудет в следственном изоляторе минимум до конца новогодних праздников, до 11 января.

Напомним, в день происшествия другое смертельное ДТП также произошло на пересечении Литейного проспекта и улицы Пестеля. Там женщина погибла под колесами авто, когда переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Константин Леньков / Кадр из видео Объединенной пресс-службы судов Петербурга