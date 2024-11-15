Поднебесному продлили арест в СИЗО до середины января 2025 года

Смольнинский районный суд Петербурга продлил меру пресечения для блогера Алексея Поднебесного в рамках дела по статьям о совершении развратных действий (ч.1 ст.134 УК РФ) и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ч.1 ст.135 УК РФ), об этом 15 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Напомним, что Поднебесного отправили в СИЗО еще в августе до середины октября, потом меру пресечения продлили до ноября, а теперь этот срок продлен до 18 января 2025 года.

Сторона защиты блогера возражала и просила домашний арест или запрет определенных действий, однако суд отказал.

Поднебесный получил известность как "лидер движения инцелов". Поводом для его задержания стали видео, на которых он запечатлен с юной девушкой. На них обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга