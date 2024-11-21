Дом национальностей потратит полмиллиона рублей на брошюры для мигрантов

Петербургский Дом национальностей объявил конкурс на поставку брошюр для мигрантов, информация об этом появилась 20 ноября на портале государственных закупок. Поставщику заплатят за оказанные услуги не более 513 тысяч рублей.

Брошюры должны содержать сведения о нормах миграционного и трудового законодательства России и Санкт-Петербурга, а заодно и информацию об адаптации и интеграции иностранцев. Целью закупки указана социальная, культурная и языковая адаптация мигрантов в стране во имя снижения возможных социальных рисков. Предполагается, что текст будет выполнен, в том числе, на иностранных языках.

В числе задач закупки указаны "профилактика межэтнических и межкультурных конфликтов, искоренение проявлений ксенофобии, мигрантофобии, расизма". Брошюры должны быть поставлены заказчику в срок до середины декабря 2024 года.

Заказчику предстоит разработать не менее одного макета на основании текстов, предоставленных Домом национальностей. При этом конкретное количество готовых брошюр в описании объекта закупки будет определено позже, с учетом готового макета. В целом же готовые брошюры должны состоять из не менее чем 38 страниц мелованной глянцевой бумаги, скрепленных при помощи пружины. На готовых изделиях должна быть размещена символика Петербурга, а также логотип и контактные данные заказчика и иных организаций. Также предусмотрено размещение QR-кодов с информацией об интернет-ресурсах заказчика.

Накануне петербургское Заксобрание приняло в первом чтении проект об увеличении стоимости патента для мигрантов с 4,6 тысячи до шести тысяч рублей. Представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко обосновал актуальность инициативы возможностью увеличения поступлений в казну.

Андрей Казарлыга, фото: пресс-служба Смольного