Суд взыскал со школы на Васильевском острове 70 тысяч рублей в пользу ученика

Василеостровский районный суд 10 декабря рассмотрел иск прокурора в интересах несовершеннолетнего к коррекционной школе № 4. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, с образовательного учреждения взыскали 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, нанесенного ученику.

Иск был подан еще в июне. В карточке дела в качестве третьих лиц указаны две учительницы. Среди них Татьяна Жихарева, которая весной получила 10 суток ареста по протоколу о побоях, нанесенных ученику. Сама учительница вину не признала. Как уточнили в пресс-службе судов, в мировом суде также находится на рассмотрении уголовное дело в отношении педагога.

Это уже второй рассмотренный судом иск о компенсации морального вреда к этой школе. В июле суд взыскал с учреждения 50 тысяч рублей. Тогда во время заседания заслушали аудиозаписи, на которых было слышно, как педагоги оскорбляли учеников и использовали ненормативную лексику.

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