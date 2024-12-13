Журналистам запретили крупные плакаты на пресс-конференции Путина

На большой пресс-конференции президента Владимира Путина журналисты не смогут привлекать к себе внимание крупными плакатами, сообщил 13 декабря ТАСС со ссылкой на материалы к мероприятию. Размер бумаги не сможет быть крупнее формата А4.

Как сообщается, подобное ограничение продиктовано стремлением обеспечить более комфортную работу операторов и фотографов. Всего же в списке насчитывается 25 позиций, в основном это стандартные запреты на пронос оружия, колющих и режущих предметов, алкоголя, пиротехники и прочего. Помимо этого, в зал не пустят с едой, электронными сигаретами и с животными.

В то же время наличие религиозной литературы, лекарств и зажигалок не станет помехой к участию аккредитованных журналистов в мероприятии.

Большая пресс-конференция назначена в этом году на 19 декабря, ее совместят с прямой линией. Задать вопрос главе государства можно через сайт мероприятия, по номеру горячей линии, по СМС, а также в социальных сетях или при помощи специального приложения.

Фото: скриншот пресс-конференции "Итоги года" с Владимиром Путиным