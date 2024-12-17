"Саентологическая церковь Санкт-Петербурга"* признана экстремистской организацией

Городской суд Петербурга признал "Саентологическую церковь города Санкт-Петербурга"* экстремистской организацией и запретил ее деятельность, об этом 17 декабря сообщили Объединенная пресс-служба судов и прокуратура.

Иск о признании деятельности упомянутой религиозной группы экстремистской организацией подавала городская прокуратура в сентябре 2024 года. Суд приступил к рассмотрению дела в октябре.

В прокуратуре заявили, что деятельность "Саентологической церкви города Санкт-Петербурга"* "была направлена на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства лиц, выделенных по признаку принадлежности к социальным группам, осуществление призывов к отказу от соблюдения общественных правил и законов". Также надзорное ведомство утверждает, что участники группы распространяли экстремистские книги.

Представители ответчика в ходе заседания заявляли, что религиозная группа прекратила свою деятельность еще в 2022 году, и возражали против удовлетворения иска прокуратуры, сообщили в пресс-службе судов.

Суд встал на сторону прокуратуры. Решение этой инстанции, как напомнили в надзорном ведомстве, подлежит немедленному исполнению.

Напомним, еще в 2021 году Генпрокуратура признала нежелательными организациями на территории России "Библиотеку Л. Рона Хаббарда"** и "Всемирный институт саентологических предприятий"**.

* "Саентологическая церковь города Санкт-Петербурга" признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена

** "Библиотека Л. Рона Хаббарда" и "Всемирный институт саентологических предприятий" признаны Генпрокуратурой нежелательными в России организациями, их деятельность запрещена.

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