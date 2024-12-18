Петербуржец арестован по делу о нападении на военкомат Центрального района

Петроградский районный суд отправил в СИЗО до 17 февраля 2025 года петербуржца Даниила Павлова, подозреваемого в совершении теракта (ч. 1 ст. 205 УК РФ), сообщила 18 декабря объединенная пресс-служба судов города. Причиной возбуждения уголовного дела послужила попытка поджечь военкомат Центрального района.

Следствие полагает, что Павлов вечером 17 декабря умышленно бросил во входную дверь военкомата на улице Чайковского "не менее двух бутылок с зажигательной смесью". В результате дверь загорелась, пламя потушили.

Павлов был задержан на следующий день после инцидента. Как уточнили в пресс-службе судов, против заключения под стражу он не возражал.

Как сообщалось ранее, задержанным оказался 24-летний житель Сестрорецка. Полицейским он будто бы заявил, что действовал по заданию неких кураторов.

Наказание по статье о теракте предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Ранее в Петербурге Василеостровский районный суд арестовал до 16 февраля Ивана Карташова, подозреваемого в попытке конфиденциального сотрудничества с иностранной организацией (ст. 275.1 УК РФ).

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