Генерал-лейтенанту Игорю Кириллову присвоено звание Героя России посмертно

Генерал-лейтенанту Игорю Кириллову, возглавлявшему войска радиационной, химической и биологической защиты, посмертно присвоено звание Героя России, сообщил 20 декабря ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник. Звезда Героя уже передана его семье.

Кириллов погиб утром 17 декабря в Москве на Рязанском проспекте. В результате взрыва он и его помощник скончались на месте, сообщили в Следственном комитете.

Память Кириллова почтили в Государственной думе. Спикер Вячеслав Володин отметил его вклад в работу парламентской комиссии, занимавшейся расследованием создания биолабораторий на территории Украины.

Игорю Кириллову было 54 года. Он окончил высшее командное училище химической защиты в 1991 году и с 2009 года занимал различные должности в Управлении войск РХБЗ. В 2014 году возглавил Военную академию РХБ защиты имени С. К. Тимошенко, а в 2017 году стал начальником войск РХБЗ. Кириллов был женат и воспитывал двоих сыновей.

фото Министерство обороны