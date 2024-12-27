Сбор нефтеводяной смеси после крушения танкеров достиг 25 тонн

Специалисты продолжают ликвидацию последствий аварии танкеров в Керченском проливе. На данный момент суда Морской спасательной службы обследовали свыше 322 квадратных километров акватории, очистив 29,4 тысячи квадратных метров. С поверхности воды собрано 25 тонн нефтеводяной смеси, сообщила 27 декабря пресс-служба Минтранса.

Для дальнейшей работы в Новороссийск доставлено оборудование для откачки нефтепродуктов из затонувших судов. После сборки и подготовки установка готова к испытаниям, запуск которых запланирован на сегодня, однако изучение дна и водолазные спуски временно приостановлены из-за шторма. Работы возобновятся с улучшением погодных условий.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря произошла авария двух танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", на борту которых находились 29 членов экипажа. Людей удалось спасти, но не нефтепродукты. В рамках пресс-конференции 19 декабря президент России Владимир Путин назвал "экологической бедой" последствия разлива этого топлива.

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