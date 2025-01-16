Куренков назвал высокоуровневой ликвидацию последствий ЧС в Крыму

Глава МЧС России Александр Куренков совместно с главой Крыма Сергеем Аксеновым проверил ход ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Сакском районе и Феодосии. Работы по очистке побережья проводятся силами МЧС, республиканских спасателей, муниципальных служб и волонтеров, сообщила 16 января пресс-служба ведомства.

По словам Куренкова, организация ликвидации последствий аварии на высоком уровне. Он отметил, что процесс продолжается, и активно анализируются все детали, чтобы улучшить ситуацию на пляжах Крыма.

С начала работ было обследовано более 7 500 км побережья, собрано свыше 458 тонн нефтепродуктов и вывезено почти 390 тонн. За последние сутки новых выбросов мазута не зафиксировано. Для мониторинга используется авиация, БПЛА и морские суда. В очистке участвует около тысячи волонтеров, при необходимости их число будет увеличено.

Куренков заверил, что работы будут продолжаться до полной стабилизации ситуации.

Напомним, сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рыба, выловленная у берегов Крыма и Кубани, не заражена. Она подтвердила, что питьевая вода соответствует санитарным нормам, а качество воздуха в районе разлива мазута остается в допустимых пределах.

В Черном море 15 декабря столкнулись танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", на борту которых находились 29 членов экипажа. Людей получилось спасти, однако предотвратить разлив нефтепродуктов не удалось.

фото с сайта Кремля