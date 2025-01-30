Компанию оштрафовали на 20 млн за взятку чиновнику из Адмиралтейского района

Суд оштрафовал ООО "Матис" на 20 млн рублей за незаконное вознаграждение от имени юрлица (ч. 2 ст. 19.28 КоАП), сообщили в пресс-службе прокуратуры 30 января. Заместитель генерального директора компании, по данным ведомства, передал заместителю главы администрации Адмиралтейского района Игорю Комарову 1,2 млн рублей за беспрепятственное подписание документации по государственному контракту на выполнение работ по благоустройству сада с завышенной ценой. Как рассказала ЗАКС.Ру глава Объединенной пресс-службе судов Петербурга Дарья Лебедева, постановление о штрафе было вынесено мировым судьей судебного участка №8 еще 14 января.

Уголовное дело в отношении самого Комарова уже передано в суд. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Следователи пришли к выводу, что Комаров предлагал коммерческой организации за взятку помочь в заключении контракта по благоустройства сквера. Работы должны были пройти в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". С 2024 года Комаров находится в СИЗО.

Напомним, бывший начальник Комарова, экс-глава администрации Адмиралтейского района Сергей Оверчук тоже стал фигурантом уголовного дела по коррупционной статье. По версии следствия, глава района за 5% от стоимости контрактов на благоустройство и ремонт способствовал заключению договоров с определенными коммерческими организациям.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру