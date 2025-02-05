Суд обязал Дарью Трепову* выплатить 169,5 тысяч рублей за "коммуналку"

Пушкинский районный суд удовлетворил иск "ЖКС N°1 Пушкинского района" о взыскании 169,5 тысяч рублей долга в отношении Дарьи Треповой* и еще двух лиц, сообщила в своем Telegram-канале глава Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Речь в иске идет о задолженности по коммунальным платежам в квартире, которая досталась по наследству Треповой* и двум другим женщинам. В заявлении ЖКС № 1 указывал, оплата не осуществлялась с 2014 года. Сумма долга составляет 169 526 рублей 29 копеек. Суд также обязал ответчиков выплатить госпошлину в размере 4 591 рубль.

На заседании Трепова* присутствовала по ВКС. Ответчица согласилась с иском и попросила дать ей возможность выплатить долг в рассрочку.

Об иске Жилкомсервиса к Треповой* стало известно в июле 2024 года.

Напомним, в январе 2024 года суд признал Трепову* исполнительницей теракта, при котором погиб военкор Владлен Татарский. Она была приговорена к 27 годам колонии по статьям о теракте (ч. 3 ст. 205 УК), о незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК) и об использовании поддельных документов (ч. 4 ст. 327 УК).

*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр экстремистов и террористов

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