В Ленобласти задержали сотрудников МРЭО по делу о взятке за автоэкзамен

Три должностных лица МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти были задержаны по делу о получении взятки, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело в отношении трех сотрудников МРЭО по статье о получение взятки группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, преступление произошло в Тосненском района. Обвиняемые якобы приняли некоторую сумму денег в обмен на выставление положительной оценки за автоэкзамен и последующую выдачу водительских прав.

Следователи провели обыски по месту жительства обвиняемых, а также у них на работе. Сейчас неназванные должностные лица задержаны, в суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения. Обстоятельства и причины произошедшего, а также другие возможные эпизоды дела устанавливаются следователями.

Напомним, что в начале ноября 2024 года в Петербурге уволили 17 инспекторов ГАИ, а руководитель МРЭО был понижен в должности из-за дела о нарушении правил проведения экзамена на получение водительских прав. В середине того же месяца к четырем годам лишения свободы приговорили бывшего старшего инспектора МРЭО ГИБДД за несколько взяток.

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