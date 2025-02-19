Суд обязал КГИОП рассмотреть заявку на включение ВНИИБа в реестр ОКН

Городской суд Петербурга отклонил апелляцию КГИОПа на решение Куйбышевского районного суда, который ранее обязал комитет рассмотреть заявление градозащитников о включении здания бывшего Института бумаги (ВНИИБ) в реестр объектов культурного наследия (ОКН), об этом 19 февраля пишет MR7.

Активисты настаивают, что заявка на выявление ВНИИБа как ОКН касается не только самого здания, но и прилегающей зелёной зоны, а также учёных достижений института. Однако КГИОП отказался даже рассматривать заявку, сославшись на судебную экспертизу 2022 года, в которой историко-культурной ценности в здании не нашли.

В 2024 году градозащитники подали новый иск, требуя пересмотреть заявку. Куйбышевский суд встал на их сторону, однако КГИОП вместо изучения заявки решил обжаловать это решение. Городской суд оставил вердикт первой инстанции в силе.

Напомним, что представитель губернатора Петербурга Константин Сухенко заявил, что ВНИИБ не получит охранного статуса после принятия новой редакции закона об охранных зонах.

Фото: ЗАКС.Ру