Суд в Петербурге отказал экс-главе Северо-Западного Ростехнадзора в УДО

Колпинский районный суд Петербурга отказал в условно-досрочном освобождении бывшему чиновнику Григорию Слабикову, осуждённому за мошенничество (ст.159 УК РФ), об этом 19 февраля рассказала глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Экс-глава Северо-Западного Ростехнадзора, получивший 5 лет колонии общего режима, отбыл более половины срока. В СИЗО он активно участвовал в хозяйственной деятельности, демонстрировал уважение к труду и обществу, а также заключил соглашение о добровольном возмещении ущерба.

Однако суд отказал Слабикову в УДО, поскольку не нашёл достаточных оснований для его освобождения и посчитал, что он всё ещё нуждается в полном отбытии наказания.

Напомним, что Григория Слабикова и его дочь задержали весной 2018 года по делу о хищении 5,6 млрд рублей из компенсационного фонда СРО строительного сектора, подконтрольного Ростехнадзору. В ноябре 2023 года он получил 4 года условно, но после апелляции в марте 2024 года его наказание ужесточили до 5 лет реального срока.

Фото: ЗАКС.Ру