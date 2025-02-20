Два претендента поборются за комплекс "Крестов"

Две заявки поступили на участие в аукционе по продаже бывшего СИЗО № 1 "Кресты" на Арсенальной набережной, сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на протоколы рассмотрения заявок на сайте torgi.gov.ru. Заявки были поданы 13 и 14 февраля и соответствуют требуемым условиям, отмечает издание.

Личности заявителей в соответствии с процедурой не раскрываются. Одна из заявок может исходить от главы медиахолдинга PMI Евгения Финкельштейна, который подтвердил свое участие в торгах 19 февраля. Миллиардер планирует создать на месте тюрьмы "Музей истории добра и зла" и концертную площадку. К финансированию проекта Финкельштейн планирует привлечь своих партнеров по Kassir.ru. Кто стал вторым претендентом на покупку и какие у него планы на здание, неизвестно.

Имена участников аукциона станут известны после подведения итогов. Сами торги пройдут 21 февраля. "Кресты" были выставлены на продажу 5 декабря 2024 года, начальная цена составляет 1,052 млрд рублей. Лот включает в себя земельные участки площадью 3,9 гектара и здания общей площадью 41,2 тысячи квадратных метров, часть из них является объектами культурного наследия. Из лота исключили переданную епархии церковь Святого князя Александра Невского и общежитие.

Тюрьма была построена в 1884–1889 годах на месте бывшего пивоваренного завода и винных погребов. В "Крестах" отбывали заключение многие известные личности, среди них Лев Троцкий, Константин Рокоссовский, Иосиф Бродский, Николай Заболоцкий, Лев и Николай Гумилевы. Решение о переносе тюрьмы на новое место было принято в 2006 году. Новый СИЗО № 1 "Кресты-2" был открыт 22 декабря 2017 года. Тогда же туда перевели всех заключенных, содержавшихся в здании на Арсенальной набережной.

Фото с сайта Смольного