Капитанов высказался об определении национальности по камерам

Глава комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов в интервью "Фонтанке.ру" 20 февраля заявил, что введение системы распознавания этнической принадлежности "Безопасный город" на уличных камерах Петербурга нужно для сбора статистики и выявления "резиновых квартир".

По словам Капитанова, камеры будут считать количество людей и определять их этническую принадлежность с целью выявления скоплений иностранных граждан.

"Например, есть дом, и там зарегистрировано столько-то людей. Есть паспорт дома, в котором такие данные указаны. Получаем статистические данные, накладываем на паспорт дома. Если расхождений там нет крупных, то хорошо, если такие расхождения есть, значит надо обратить внимание, хотя бы просто силами МВД, либо силами районных администраций", — пояснил глава комитета.

"Безопасный город" позволит улучшить межнациональные отношения в городе, предполагает Капитанов. В обязанности комитета входит оценка показателя "доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений". Один из факторов, влияющих на его уровень — нелегальная миграция, которую можно будет выявить с помощью введенной системы.

"Везде по-своему и везде свои точки притяжения. Центральный район связан с районом Красных Текстильщиков, Фрунзенский — с овощебазой, ну и так далее. То есть основные точки нам известны", — прокомментировал Капитанов уровень межэтнической напряженности в городе.

Председатель комитета также ответил на критику системы со стороны главы президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева. В беседе с "Коммерсантом" Фадеев назвал распознавание этнической идентичности с камер "унижающей человеческое достоинство".

"Я думаю, что глава СПЧ не имеет полной информации, каким образом это работает, поэтому его выводы необоснованны. Ничего противозаконного никто не совершает, тем более, мы понимаем, все в рамках действующего законодательства происходит," — заявил Капитанов.

О планах введения системы распознавания этнической принадлежности стало известно 18 февраля. По словам Капитанова, вопрос о контроле за мигрантами рассматривается совместно с органами власти, комитетом по информатизации и связи, а также городским мониторинговым центром. Комитет по информатизации и связи заключил контракт на закупку лицензии для распознавания этнической принадлежности лиц для восьми тысяч видеокамер в городе.

Фото: сайт Смольного (скриншот трансляции)