Дрозденко опередил Беглова по упоминаемости в соцсетях

Губернатор Петербурга Александр Беглов уступил коллеге из Ленинградской области Александру Дрозденко две позиции в январском рейтинге упоминаемости глав регионов в социальных медиа, представленном 21 февраля "Медиалогией". Если Дрозденко по итогам прошедшего месяца занял 14 место, то Беглову досталось 16-е.

Как следует из предоставленных данных, имя губернатора Ленобласти упоминалось в соцмедиа 19,58 тысяч раз. Результат Беглова оказался несколько скромнее: "Медиалогия" насчитала 18,63 тысячи сообщений о нем.

В первую тройку рейтинга вошли глава Чечни Рамзан Кадыров с 161,32 тысячи упоминаний, мэр Москвы Сергей Собянин (110,21 тысячи упоминаний) и врио главы Курской области Александр Хинштейн (42,77 тысячи упоминаний). Последний занимает свой пост с декабря 2024 года, до этого он возглавлял комитет Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи.

Отметим, что в январском рейтинге глав регионов по упоминаемости в СМИ Беглов занял 5 место, а Дрозденко — только 15-е. При этом последний на одну строчку обогнал Кадырова, оказавшегося на 16 месте. Первые же три позиции достались Собянину, Хинштейну и губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

В то же время в январском рейтинге упоминаемости глав заксобраний в СМИ первенство досталось спикеру петербургского ЗакСа Александру Бельскому. В первой тройке также оказались председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов и глава ЗакСа Вологодской области Сергей Жестянников.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру