Писательница Вера Полозкова* попала в список экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внес поэтессу Веру Полозкову* в список экстремистов и террористов, об этом информация появилась 25 февраля на сайте ведомства.

Причины добавления в список не сообщаются, а также нет информации о возбуждении уголовного дела в отношении Полозковой*.

В 2023 году депутат Государственной думы Елена Ямпольская направила в Генпрокуратуру запрос о проверке Полозковой* на предмет оправдания или пропаганды терроризма. Тогда обращение переадресовали Федеральной службе безопасности. Поводом стало интервью поэтессы, где она высказалась о взрыве машины Захара Прилепина.

Также на поэтессу обращала внимание главы Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в 2022 году. Тогда поводом тоже стало одно из интервью Полозковой*, где она высказывалась по поводу ситуации на Донбассе.

*Росфинмониторинг внес Веру Полозкову в список экстремистов и террористов