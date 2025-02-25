МВД: Только 20% детей иностранцев в России стоят на миграционном учете

В России на миграционном учете по месту пребывания стоят лишь 154 тысяч из 766 тысяч несовершеннолетних иностранных граждан, что составляет 20% от общего числа, об этом 25 февраля пишет ТАСС со ссылкой на замначальника главного управления МВД России по вопросам миграции Геннадий Кудряшов.

Основная часть несовершеннолетних мигрантов в стране представлена гражданами Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Беларуси и Украины. Кудряшов отметил, что родители многих иностранных детей не ставят их на миграционный учет, что соответственно нарушает законодательство.

В МВД предложили рассмотреть возможность урегулирования ситуации с исключениями, например, в случае, если один из родителей является гражданином РФ или если ребенок получает российское гражданство после въезда в страну.

Напомним, что 25 февраля правоохранительные органы провели сразу два миграционных рейда – на Сенном рынке в Петербурге и в поселке Усть-Луга в Ленинградской области. В обоих случаях после проверки в отделения полиции доставили более 20 иностранных граждан.

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