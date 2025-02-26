Беглов подписал изменения в закон об охранных зонах в Петербурге

Губернатор Александр Беглов подписал поправки в закон Петербурга о границах охранных зон, сообщили 26 февраля в Смольном. Это произошло спустя неделю после того, как Заксобрание приняло документ в третьем чтении.

В опубликованном сообщении говорится, что "законом предусмотрено изменение режимов использования земель для обеспечения возможности развития объектов социальной инфраструктуры". Из представленного текста следует, что речь идет, например, о здании бассейна для школы № 551 или же о загородной детской базе и спортбазе в Курортном районе, а также о ряде иных объектов.

Сами поправки имеют длительную историю обсуждений. Петербургские градозащитники выступали против них с осени 2023 года. Особое их недовольство вызывали планы отказаться от существующей модели сохранения дореволюционных построек. Вместо этого разработчики проекта предлагали делить здания царских времен на ценные средовые, ценные рядовые и несредовые, причем последние рисковали быть выведенными из-под охраны.

В конце концов в ноябре 2024 года глава КГИОП Алексей Михайлов сообщил, что в документе останутся только такие категории зданий, как ценные средовые и рядовые. От такой категории, как несредовые объекты, было решено отказаться, при этом они должны будут охраняться как исторические постройки, говорил чиновник.

Также законом расширяются охранные зоны и ставится под охрану 650 построек советского периода.

На рассмотрение Заксобрания проект поступил 6 февраля, а уже 10 февраля Михайлов представил его парламентариям в рамках депутатских слушаний. Спустя два дня инициатива преодолела первое чтение, а еще через неделю — второе и третье. К проекту были представлены три поправки, при этом две были сняты авторами, а третья не получила поддержки избранников.

Фото: ЗАКС.Ру