ЗакС принял поправки в закон об охранных зонах

Депутаты Законодательного собрания приняли во втором и третьем чтениях проект поправок в действующий закон № 820-7, касающийся охранных зон в городе. Предложенные поправки не получили одобрения парламентского большинства, голосование за проект в целом состоялось на внеочередном заседании после завершения планового.

Инициативу внес на рассмотрение ЗакСа губернатор Александр Беглов. Наиболее заметным изменением относительно существующей версии документа станет введение в него определений ценных рядовых и ценных средовых построек. Не включенные в списки здания сохранят за собой статус исторических, обещал ранее глава КГИОП Алексей Михайлов при представлении проекта на депутатских слушаниях. При этом о дальнейшей судьбе подобных построек он говорить не стал.

Также законопроектом расширяются границы охранных зон и наделяются охранным статусом 650 построек советских времен.

Ко второму чтению проекта поступило три поправки, сообщил с трибуны глава комиссии по градостроительству, земельным и имущественным вопросам Валерий Гарнец. Первая из них поступила от фракции "Яблоко", вторая — от "Яблока" и депутата Михаила Амосова, третья — от одного Амосова. Комиссия рекомендовала не принимать три из них, две поправки сняли сами авторы.

В итоге на заседании депутат Ольга Штанникова озвучила одну поправку, предусматривала запрет на строительство высотных сооружений в пределах 11-километровой зоны от общегородских доминант. По ее мнению, предложение не требует проведения историко-культурной экспертизы.

— Мы считаем, что данная поправка не требует историко-культурной экспертизы, поскольку она не изменяет границы зон охраны, а направлена на совершенствование механизма защиты исторического наследия, в частности, охраняемых панорам, — заявила Штанникова.

Представитель "Яблока" добавила, что провести экспертизу за два дня невозможно. Также она заявила, что решение не голосовать за поправку было принято комиссией по градостроительству "на втором заседании". Отметим, что первоначально, 17 февраля, комиссия оставила поправку на рассмотрение депутатов, однако на следующий день решила отказать предложению в поддержке.

Гарнец в ответ заявил, что заседание комиссии состоялось в два этапа. "На первом этапе не было принято решение. В соответствии с регламентом Законодательного собрания, должно быть принято какое-то решение, или положительное, или отрицательное. <...> Комиссия собралась повторно для принятия решения", — объяснил он.

Представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко заявил об отсутствии поддержки поправки "Яблока".

По итогам голосования поправку поддержали восемь депутатов, воздержались двое, против не выступил не один. Таким образом, предложение не было принято.

Гарнец предложил дать час на поправки к третьему чтению. "В связи с тем, что на проект закона имеется положительное заключение юридического управления аппарата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, а также отсутствуют внутренние противоречия, предлагаю установить срок на подачу поправок к третьему чтению до окончания заседания", — высказался он.

Закон был принят большинством голосов на внеочередном заседании в этот же день, в отведенное время к проекту не поступило ни одной поправки. За него проголосовали 42 депутата, еще один парламентарий выступил против и один воздержался. "Уважаемые коллеги, мы приняли проект в целом, он направляется на подписание губернатору Санкт-Петербурга", — подытожил спикер Александр Бельский.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру