В Василеостровском районе сгорели шесть бытовок

Шесть бытовок у дома 10 на бульваре Головнина горели утром 27 февраля, сообщает пресс-служба МЧС Петербурга. По данным ведомства, при пожаре никто не пострадал.

Информация о возгорания поступила в МЧС в 05:35 утра. Пожар затронул шесть бытовок размером 2х6 метров каждая, общая площадь пожара составила 70 квадратных метров. В тушении были задействованы 3 единицы техники и 15 сотрудников МЧС. Возгорание удалось ликвидировать к 07:02.

Напомним, что 22 февраля произошел пожар в жилом доме Петродворцовом районе. В результате возгорания погибла одна женщина. 17 февраля сотрудники МЧС потушили пожар в складском здании в Апраксином дворе, тогда обошлось без жертв.

фото: ЗАКС.Ру