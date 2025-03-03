Вице-губернатор Линченко проведет прямую линию 6 марта

Прямая линия с вице-губернатором Петербурга Николаем Линченко состоится 6 марта в 20:00, сообщил губернатор города Александр Беглов в своем telegram-канале 3 марта.

Трансляция пройдет в прямом эфире на телеканале "Санкт-Петербург", а также в группе Смольного "ВКонтакте". Вопросы вице-губернатору можно направить через его страницу "ВКонтакте", либо по телефону 246-79-49.

Николай Линченко контролирует деятельность комитетов по строительству, градостроительству и архитектуре, инвестициям и развитию транспортной инфраструктуры, а также службы государственного строительного надзора и экспертизы. В частности, Линченко курирует возведение метро в Петербурге.

В конце января вице-губернатор сообщил, что к 2030 году в городе планируется построить 11 новых станций метро, среди которых "Путиловская", "Юго-Западная", "Лиговский проспект - 2", "Брестская", "Улица Доблести", "Гавань", "Морской фасад", "Каменка", "Богатырский проспект" и "Шуваловский проспект", а также выход со станции "Театральная". Станцию "Юго-Западная" Линченко обещал открыть до конца этого.

Предыдущая прямая линия с представителями Смольного состоялась 27 февраля, тогда на вопросы жителей города отвечал вице-губернатор по экономической деятельности Валерий Москаленко. Прошлая линия с Линченко состоялась 26 сентября 2024 года. Тогда вице-губернатора спрашивали о строительстве школ и детских садов, мостостроении через Неву, а также об открытии новых станций метро.

фото: ЗАКС.Ру