Всеволожскому мундепу избрали меру пресечения по делу о слежке за коллегой

Октябрьский районный суд Петербурга избрал запрет определенных действий в качестве меры пресечения для муниципального депутата Всеволожска Алексея Гуркина, обвиняемого в незаконном сборе сведений о частной жизни лица без его согласия (ч. 1 ст. 137 УК РФ), сообщила 19 марта объединенная пресс-служба судов города. Соответствующее ходатайство было подано следствием.

Суд запретил Гуркину посещать публичные мероприятия, общаться с потерпевшей, фигурантами дела и свидетелями, в том числе с использованием средств связи, Интернета и почтово-телеграфной корреспонденции. Запрет не распространяется на близких родственников, его адвоката, следователя и других сотрудников, участвующих в делопроизводстве.

По версии следствия, в июне 2024 года депутат Заксобрания Ленобласти Александр Матвеев во время встречи с Гуркиным и кандидатом в муниципальные депутаты Всеволожска Константином Легкодумовым якобы предложил им установить GPS-трекер на автомобиль еще одного кандидата во всеволожские мундепы Ирины Бритвиной. Позже Легкодумов мог приобрести маячок, привязать его к своему мобильному устройству и предоставить к нему доступ Гуркину и Матвееву. После этого трекер якобы был установлен на Land Rover, принадлежащий Бритвиной. Следствие полагает, что отслеживание ее перемещений могло осуществляться с 10 июля по 1 августа 2024 года.

Гуркин был задержан 18 марта, тогда же ему было предъявлено обвинение. Он свою вину не признал.

Днем ранее ЗАКС.Ру писал, что в домах у Матвеева и Гуркина прошли обыски. Напомним, что Константин Легкодумов находится в СИЗО с октября 2024 года. Его и трех других фигурантов дела обвиняют в поджоге дома Бритвиной (ч. 3 ст. 33 – ст. 167 УК РФ) в августе 2024 года.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру