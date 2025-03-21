В Ленобласти устроят дополнительные выплаты ветеранам в год 80-летия Победы

В Ленинградской области в 2025 году проведут дополнительные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, сообщил 21 марта глава региона Александр Дрозденко. Также в список мер поддержки ветеранов добавили ремонт жилья.

"В год 80-летия Победы к президентской выплате вводим единовременную выплату от Ленобласти — 15 тысяч рублей", — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

Деньги предназначаются ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам концлагерей, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и гражданам, которые провели в блокадном городе менее четырех месяцев. По 10 тысяч рублей выплатят вдовам ветеранов и детям войны.

Субсидия на ремонт квартир ветеранов составит 200 тысяч рублей. Программа капремонта частных домов участников ВОВ в регионе продолжается, отметил Дрозденко.

В феврале стало известно, что правительство России направит свыше 23 млрд рублей на единовременные выплаты ветеранам в честь 80-летия Победы. Средства предназначаются 332 тысячам участникам войны и труженикам тыла.

Накануне депутаты Петербурга и Ленобласти поддержали идею выдачи знака "Жителю блокадного Ленинграда" гражданам, которые провели в осажденном городе менее четырех месяцев.

Андрей Казарлыга, фото: Александр ДроZденко / Telegram