На создание поездов для ВСМ выделят 33,9 млрд рублей

Корпорация "ВЭБ.РФ" профинансирует производство высокоскоростных поездов для проекта ВСМ "Москва-Петербург", сообщили в пресс-службе компании. На эти цели будут направлены 33,9 млрд рублей.

Общий бюджет проекта по выпуску поездов для ВСМ оценивается в 43 млрд рублей. Запус производства намечен на 2027 год, а серийный запуск отладят к марту 2028 года.

"ВЭБ уже предоставил 34 млрд рублей гарантий в рамках проекта, в ближайшее время предоставит гарантию еще на 18 млрд рублей", - приводит слова главы госкорпорации Игоря Шувалова пресс-служба.

Комплекс для производства будет построен на площадке завода "Уральские локомотивы". Ожидается, что поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали смогут развивать скорость до 400 км/ч.

Строительство ВСМ Петербург — Москва началось в Обухово 3 марта. Завершить его планируют в 2027 году, а пассажирское движение по магистрали должно стартовать в начале 2028 года. В конце января министр транспорта Роман Старовойт дал обещание президенту России Владимиру Путину закончить строительство ВСМ точно в срок.

Ради строительства ВСМ власти собираются изъять как минимум 85 объектов в Центральном и Фрунзенском районах. Под изъятия попадут также около 400 земельных участков в Новгородской области. Представители РЖД 12 марта встречались с петербуржцами, которые попадают под расселение из-за будущей стройки, чтобы разъяснить им порядок процедуры.

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