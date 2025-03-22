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Новости 12:39

Бывший глава комитета по туризму Сергей Корнеев скончался на 56-м году жизни

фото ЗакС политика Бывший глава комитета по туризму Сергей Корнеев скончался на 56-м году жизни

Экс-руководитель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев скоропостижно скончался 22 марта, сообщила "Фонтанка.ру". Предварительной причиной смерти бывшего чиновника называют отрыв тромба. 

"Глубоко потрясен известием о скоропостижной кончине Сергея Евгеньевича Корнеева. Вчера мы поздравляли его с 55-летием, сегодня скорбим о его безвременном уходе. Это невосполнимая утрата для всех нас", - написал в своем Telegram-канале действующий глава комитета по туризму Евгений Панкевич.

Панкевич отметил вклад Корнеева в развитие туристической отрасли города. Он также назвал своего предшественника на должности настоящим профессионалом своего дела с большим сердцем и доброй душой. 

Сергей Корнеев родился 21 марта 1970 года в Ленинграде. Окончил юридический факультет СПбГУ. В разные годы работал в Министерстве культуры России, полпредстве президента в СЗФО, был советником на общественных началах вице-губернатора Петербурга. С 2014-го по 2020 год был заместителем руководителя Федерального агентства по туризму. В 2020 году возглавил комитет по туризму Петербурга. Его первые шаги на этой должности были посвящены мерам по восстановлению туристической отрасли после коронавируса. В мае 2024 года ушел в отставку

фото ЗАКС.Ру


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