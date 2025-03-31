В Госдуму внесут проект об утверждении Дня памяти жертв геноцида

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко ("Единая Россия") планирует внести в Госдуму законопроект об установлении 19 апреля Дня памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом она сообщила 31 марта в своем Telegram-канале.

Как отмечается в публикации, инициативу поддержала Российская академия наук. Отделение историко-филологических наук РАН подготовило соответствующее заключение.

"<…> РАН поддерживает инициативу установления Российской Федерации "Дня памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой отечественной войны", а также считает исторически достоверной предлагаемую дату для его проведения – 19 апреля", - говорится в документе.

Соответствующая дата была определена авторами проекта вместе с Национальным центром исторической памяти при президенте РФ. Основанием для ее выбора стало то, что в этот день в 1943 году был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР №39, официально признавший целенаправленную политику нацистов по уничтожению мирного населения на оккупированных территория СССР, а также официально утверждавший наказание за эти преступления.

В октябре 2022 года ЗАКС.Ру писал о признании Ленинградским областным судом действий нацистов в Ленобласти геноцидом. Соответствующий иск подала прокуратура региона, суд начал его рассматривать в сентябре 2022 года. Менее чем за месяц суд смог допросить историков, краеведов, поисковиков и детей войны, содержавшихся в лагерях и вывезенных на работу в Германию и Литву.

Через 10 дней после решения Леноблсуда, Петербургский городской суд признал геноцидом блокаду Ленинграда. Иск также был подан прокуратурой города. Помимо экспертов, при рассмотрении дела суд допрашивал также жителей блокадного Ленинграда. По данным прокуратуры, число жертв преступлений нацистской Германии и ее союзников превысило 1 млн человек.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал Ольги Занко